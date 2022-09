Lazio, riapre la campagna abbonamenti: i dettagli

ROMA - La Lazio riapre la campagna abbonamenti. L’annuncio domenica scorsa all’Olimpico, poi il comunicato ufficiale. La nuova vendita scatta nel pomeriggio (ore 16) per concludersi poi venerdì 23 settembre alle ore 12. Una settimana di tempo per aumentare i tifosi fissi nelle partite casalinghe. Ad oggi la società conta circa 25mila laziali già abbonati. Tariffe ritoccate al ribasso visto che sono state giocate quattro partite casalinghe di cui due di cartello con Inter e Napoli. L’abbonamento comprenderà anche la prima partita di Coppa Italia in calendario a gennaio (ottavi). Curva Nord esaurita, i prezzi variano dai 215 euro per i Distinti ai 2.880 della Tribuna d’Onore Centrale. Sconti per donne, invalidi, over 65 e under 16.