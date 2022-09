Lazio, Provedel in Nazionale: la reazione alla prima convocazione

ROMA - Ivan Provedel convocato con l’Italia, il ct Roberto Mancini lo ha chiamato per le gare di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. Dopo tanta gavetta, il grande salto alla Lazio, l’esordio in Europa è arrivata anche la prima chiamata azzurra. Un’emozione incredibile per un ragazzo che negli ultimi anni ha lavorato tantissimo per arrivare in alto: “Un sogno che può diventare realtà”, il messaggio postato da Ivan su Instagram corredato dall’immagine dell’elenco dei convocati. E la Lazio sempre sui social gli ha fatto i complimenti in vista del possibile esordio. Sarà una prima volta impossibile da dimenticare. Per quanto riguarda tutti i biancocelesti convocati dalle rispettive nazionali il gruppone è formato da 8 elementi: Provedel, Cancellieri, Immobile (Italia), Hysaj (Albania), Marusic (Montenegro), Milinkovic (Serbia), Gila (Spagna Under 21), Vecino (Uruguay).