Lazio, il 4-0 esterno in campionato mancava da 7 anni

ROMA - Dopo la debacle in Europa League la Lazio è tornata al successo e lo ha fatto prepotentemente espugnando per 4-0 il campo della Cremonese. Un punteggio che in casa biancoceleste mancava da 7 anni: infatti l'ultima volta che la Lazio vinse una partita in trasferta per 4-0 era il 29 settembre 2014. In panchina c'era Stefano Pioli, l'avversario era il Palermo e i marcatori furono Filip Djordjevic (tripletta) e Marco Parolo. Facendo un ulteriore passo indietro c'è il 4-0 al Torino del 30 settembre 2006 con i gol di Rocchi, Oddo (doppietta) e Mauri. In panchina Delio Rossi.