Lazio, la sosta per ritrovare energie e Lazzari

ROMA - Controlli e gestione delle forze, muscoli da valutare e far riposare. La sosta della Serie A permetterà a Sarri di allentare i ritmi e tenere sotto osservazione i calciatori usciti infortunati, o anche solo acciaccati, dal primo tour de force stagionale. Da Lazio-Bologna del 14 agosto alla trasferta di Cremona di domenica scorsa: 9 partite disputate in 36 giorni, qualcuno ha risentito degli sforzi causati dagli impegni ravvicinati. Il calendario diventerà ancora più fitto una volta che ripartiranno gli impegni ufficiali: 12 gare in 43 giorni tra campionato ed Europa League (la media di una ogni 3 giorni e mezzo), dalla sfida all'Olimpico con lo Spezia (2 ottobre) al big match di Torino contro la Juventus (13 novembre). Quella con i bianconeri sarà l'ultima giornata prima del lungo stop per i Mondiali in Qatar. A quel punto... arrivederci a gennaio.

Programma Ecco perché la pausa diventa ancora di più una parentesi fondamentale per ritrovare le energie e i giocatori ora ai box o non al meglio. Lazzari è finito ko nel secondo tempo con il Verona: lesione di primo grado al flessore della coscia destra, ha saltato il Midtjylland e la Cremonese, la speranza è che possa recuperare per lo Spezia alla ripartenza. Coi tempi siamo al limite, l'ex Spal potrebbe pure farcela. Il ritorno però è tutt'altro che scontato e non si può rischiare troppo. Un nuovo punto verrà fatto tra qualche giorno, in Paideia sono previsti ulteriori accertamenti strumentali verso fine settimana. Il medico sociale Rodia, al triplice fischio di Cremonese-Lazio, ha invece rassicurato su Casale e Patric, entrambi sostituiti per dei fastidi muscolari: «Chi è uscito ha solo risentito un po' di stanchezza, sarebbe stato eccessivo correre un pericolo in una partita dominata. Sono professionisti, come avvertono qualche disagio lo segnalano e noi interveniamo. Meglio prevenire che curare».