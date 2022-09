Lazio-Spezia, Immobile ci prova: i medici sono ancora cauti

Attesa per Immobile

Si dormono sonni inquieti, esasperano gli infortuni di Immobile. Tormento dentro al tormento sono i dubbi che riguardano i suoi ritorni o non ritorni. Tutti in questi giorni si sono appellati al suo buoncuore. Quelli che lo vogliono in campo a tutti i costi, quelli che lo vogliono fuori per non correre rischi. Fosse per lui giocherebbe contro lo Spezia così come ha sempre spinto per giocare quando gli infortuni non sono stati gravi: "Io mi sento bene ma è un po’ pericoloso allenarsi e giocare. I dottori mi consigliano di stare fermo, si sa come sono i medici. La situazione è un po’ al limite, come quando ho lasciato la Nazionale", sono le parole che Ciro aveva pronunciato nel primo pomeriggio di ieri intervenendo alla presentazione della “Partita per la Pace”. Non si era ancora sottoposto ai nuovi esami. Ha riparlato a Sky a metà pomeriggio, intervenendo ad un evento promosso dall’Adidas: "Se giocherò? Io vorrei esserci, ma i dottori sono sempre restii. Se non ci sono rischi grandi vorrei giocare". Ciro è tornato sul forfait in Nazionale confermando che non sono esplosi casi diplomatici: "Nessuno ha influenzato la decisione di Mancini. C’è stata massima serenità, c’erano troppi rischi. Devo dire la verità, è stato creato un caso inutile. La foto che è diventata virale è stata scattata mentre stavo aspettando Mancini che era andato a Roma a votare e stava tornando in aereo". Sperava di seguire i compagni a Budapest: "E’ stata solo una casualità, stavo per partire nonostante non potessi giocare ma alla fine anche Mancini è stato d’accordo sul farmi tornare a casa per svolgere gli esami e ogni accertamento". Ciro ha assecondato le decisioni di Mancini e il volere della Lazio, anche se a fatica: "Era inutile fare il viaggio, sono stati tutti felici e contenti. Io di certo lo ero di meno perché avrei voluto giocare".