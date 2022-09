Lazio, problema Cataldi: ora è in dubbio per lo Spezia

FORMELLO - Un allarme che non ci voleva. La Lazio rischia di perdere Danilo Cataldi dopo aver certificato il ritorno di Manuel Lazzari in gruppo. Dentro uno, fuori (forse), un altro. Il regista ieri ha interrotto l’allenamento pomeridiano dopo aver ricevuto una botta sotto al ginocchio. Forte dolore e rientro immediato negli spogliatoi. Sarri incrocia le dita. Il calciatore verrà monitorato nelle prossime 24-48 ore. Da capire se subito oggi possa riuscire a tornare ad allenarsi (allenamento fissato nel pomeriggio), oppure proseguirà con le cure e tenterà di mettersi in forma per la rifinitura di sabato. Due giorni per recuperare, il tempo è poco. Non ha alzato bandiera bianca, ma si prepara Marcos Antonio. Il brasiliano rappresenta l’alternativa in quel ruolo. Sarri attende notizie e spera di non rinunciare a un titolare.