Milinkovic e Luis Alberto coppia di star da ricongiungere

ROMA - Assist, gol, magie, prodezze come cimeli. La vastità dei colpi, dei numeri, che ammiriamo e contiamo da quando è iniziata l’epopea del trio Immobile-Luis Alberto-Milinkovic è un omaggio alla storia della Lazio e a quella recente del campionato. Luis Alberto e Milinkovic erano una coppia convivente in campo, lo sono meno da quando c’è Sarri , interessato all’utilitarismo tattico e non solo all’estetismo della bellezza. L’ultima volta che si sono visti in tandem in A si giocava Lazio-Napoli (1-2), era il 3 settembre. Dipende da cosa deciderà Mau. Vecino si è allenato solo giovedì dopo gli impegni con l’Uruguay, Basic non è che lo convinca tanto.

Un record a portata di mano

Giocando in tandem o no, poco cambia. Milinkovic e Luis Alberto hanno un record a portata di mano. Dal 2016-17, anno in cui si sono incrociati alla Lazio, hanno sfornato 90 assist in campionato: Milinkovic 42, Luis Alberto 48. E’ lo stesso numero di palloni d’oro prodotto nello stesso arco di tempo dall’ormai ex coppia del Napoli formata da Insigne (48 assist) e Mertens (42). Due ben conosciuti da Sarri. Basta un assist in più al duo Sergej-Mago per essere eletto tandem record della specialità. Milinkovic giocherà, Luis aspetta notizie. Si sono sempre spesi per giocare insieme, per convincere Sarri a non rinunciare a uno dei due. Ne ha fatto le spese il Mago, spesso confinato in panchina.

I numeri di Milinkovic

Scomponendo le classifiche di coppia, emergono sempre più numeri grandiosi sia per Milinkovic che per Luis Alberto. Il Sergente, dall’inizio della scorsa stagione, ha servito 16 assist. Solo Messi (21), Müller (20) e Mbappé (17) ne hanno prodotti di più nei cinque campionati top europei. Nelle ultime tre stagioni, Milinkovic, insieme a De Bruyne del City, ha collezionato almeno 20 gol e 20 assist (20 reti e 25 passaggi vincenti per il serbo). Il Sergente ha un conto aperto con lo Spezia, ha realizzato due gol e fornito un assist in quattro match contro i liguri in A (uno su punizione il 5 dicembre 2020). Milinkovic può centrare un altro traguardo, ha segnato 49 reti in Serie A, punta quota 50. Luis Alberto. Dal Sergente al Mago. I 48 assist serviti da Luis Alberto dal 2016-17 ad oggi lo proiettano ad un passo dalla vetta record: solo Papu Gomez (49 assist) ha firmato più passaggi vincenti negli ultimi sei anni. Ma l’argentino non gioca più in Italia da un anno e passa, il primato è destinato a cadere. Sempre il Papu, dal 2016-17, è riuscito a servire almeno dieci assist per quattro stagioni. Il Mago è fermo a tre. Sarri lo sta utilizzando di più sganciandolo dalla panchina: i due gol che Luis Alberto ha segnato in questo campionato sono sempre arrivati da subentrato. Contro l’Inter e contro il Verona.

Milinkovic e Luis Alberto in attesa

Sergej e Luis oggi vivranno l’ultimo allenamento aspettando di cogliere indizi. Sarri ieri li ha divisi organizzando le prove tattiche. Vuol dire tutto e niente conoscendo le sue vigilie-rebus. Il rientro di Cataldi (dopo la botta presa giovedì pomeriggio), questa è una riflessione indicativa, permette a Mau di immaginare una Lazio con il Sergente e il Mago contemporaneamente in campo, dentro una squadra da rime più baciate e con una doppia fornitura di cartucce di assist da sparare.