Immobile, altro obiettivo: è in corsa per il Gala

MILANO - Il plurititolato Immobile può aggiungere altro materiale alla propria collezione: magari presentandosi, tra due settimane, di nuovo in cima alla classifica dei bomber. L’Associazione Italiana Calciatori potrebbe fare di Ciro il fiore all’occhiello del 4-3-3 prossimo alla designazione per il Gran Galà del calcio. Alla cerimonia milanese del prossimo 17 ottobre, l’attaccante della Lazio – capocannoniere in carica della serie A – per il momento guarda tutti dall’alto rispetto alle nomination del reparto. Tra lui, Osimhen, Lautaro, Leao, Vlahovic e Dybala ne verranno scelti tre in tutto. Mentre dalla formazione-tipo sarà ricavato il calciatore dell’anno. Un evento trasmesso in diretta da Sky Sport, e presentato ieri con Umberto Calcagno – numero uno dell’Aic – a fare gli onori di casa assieme a Demetrio Albertini. Divertimento garantito anche per la comicità di Raul Cremona, a curare la cena sarà invece lo chef stellato Davide Oldani.

Tutto questo, all’interno di una cerimonia che designerà il miglior portiere, i quattro migliori difensori e completerà la batteria dei premiati con tre centrocampisti. Trasversale, come sempre, l’iniziativa giunta alla decima edizione perché coinvolge anche la serie B – Gatti, Carnesecchi e Zerbin tra le nomination, tutti si sono meritati il salto di categoria nel frattempo – e il calcio femminile. Le quote rosa seguiranno la stessa procedura degli uomini. Mentre la Roma in formato europeo ha tenuto banco al momento di scegliere un podio: Mourinho siede infatti tra i migliori tre assieme a Pioli e Inzaghi (hanno tutti vinto qualcosa nella scorsa stagione), con la sua squadra reduce dal trionfo in Conference League.

C’è anche una serie di candidature per il gol più bello segnato nello scorso campionato. I tre scatti in avanti (in tutto, quelli in lizza sono dieci) per il momento li hanno fatti il milanista Theo Hernandez – fin qui il più votato, per la serpentina contro l’Atalanta alla penultima di campionato – Lorenzo Pellegrini della Roma con il gol di tacco a Verona e il laziale Luis Alberto a segno contro la Sampdoria. Anche per la sezione femminile verrà fatta una votazione per la rete migliore segnata nella stagione 2021-22.

Calcagno, a margine della presentazione milanese di ieri, è tornato sui problemi che comporta un calendario così intasato. «Il Mondiale ha sconvolto le nostre abitudini: bisogna trovare una soluzione e il giusto mix tra il numero di partite e gli eventi che ci sono. Nessuno vuole contrastare le grandi manifestazioni, che sono importanti anche sotto il profilo economico per creare un valore aggiunto, ma è necessario preservare gli aspetti tecnici e sportivi oltre alla salute dei calciatori. E’ un’esigenza che loro stessi ci hanno fatto presente».