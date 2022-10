Sarri e la Lazio divisa in due: l’analisi

Le due Lazio

La campagna di rafforzamento record non può essere il problema. Sarri a Graz ha cambiato solo tre uomini rispetto allo Spezia (Hysaj, Gila e Pedro), ha confermato il trio titolare di centrocampo (Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto) e ha insistito affinché Immobile rigiocasse. Le mosse non hanno pagato per quanto avrebbero potuto e dovuto. Sarri, nei momenti clou, tende ad affidarsi alle certezze, la classifica dei minutaggi scompone la Lazio in due tronconi. E’ vero che hanno giocato tutti in queste prime 11 partite stagionali (ad eccezione di Adamonis e Kamenovic, tra l’altro fuori lista Uefa), ma le differenze di impiego sono nitide. Ci sono 11 giocatori sopra la soglia dei 500 minuti di gioco e 11 sotto. Al primo gruppo appartengono Provedel (982’), Immobile (930’), Marusic (879’), Felipe Anderson (833’), Romagnoli (818’), Milinkovic (814’), Cataldi (775’), Zaccagni (727’), Patric (696’), Lazzari (604’) e Luis Alberto (571’). E’ il gruppo storico, impreziosito dagli inserimenti di Provedel e Romagnoli. L’altra Lazio comprende i giocatori impiegati meno di 500 minuti: Hysaj (431’), Vecino (421’), Pedro (322’), Gila (319’), Basic (157’), Marcos Antonio (150’), Casale (147’), Cancellieri (144’), Radu (66’), Romero (14’), Maximiano (6’). In più ci sono Kamenovic (0 minuti), Adamonis (0) e Bertini (0). Hysaj, Vecino, Pedro e Gila sono gli unici che hanno avuto spazio con una certa continuità tra campionato e Coppa, chi più e chi meno nelle due competizioni. Ci sono giocatori come Marcos Antonio, Casale e Cancellieri, arrivati in estate, che non sono entrati compiutamente nelle rotazioni. E in tre sono costati 23 milioni. A loro si aggiunge il baby Romero, a cui la società riconosce un buon valore tecnico, non solo in prospettiva.