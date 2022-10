Lazio, testa alla Fiorentina: i dubbi di Sarri per la formazione

ROMA - Si gioca senza respiro e Maurizio Sarri fa i conti con i giocatori non al meglio. Mini turnover in Europa League, ma lunedì c’è la Fiorentina e andrà in campo la formazione migliore. Da valutare Gila, uscito con qualche fastidio muscolare dopo la gara con lo Sturm Graz. Rientra in gruppo prima del previsto Nicolò Casale, stirato a Cremona, ma già pronto e arruolabile.