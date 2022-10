Lazio, Tare: "Cancellieri a fine anno sarà al top. Senza Immobile..."

ROMA - La Lazio chiamata a vincere contro il Midtjylland, serve fare uno scatto in avanti nel girone e puntare al primo posto. Ai microfoni di Sky Sport, prima del match con i danesi all'Olimpico, ha parlato il ds Igli Tare: "I problemi del campo? Sport e Salute si è messo subito a disposizione dopo l'Udinese, è stato fatto un lavoro produttivo, il campo è già migliorato. Ci siamo scambiati delle idee, penso che da qui in avanti la situazione sarà sempre meglio. Cancellieri? Senza Immobile, in qualsiasi momento l'assenza è pesante, i suoi numeri non sono umani. La scelta è condivisa con Sarri, abbiamo pensato che la miglior scelta fosse un esterno capace di giocare come falso nueve. Lo abbiamo studiato ad Auronzo e ci ha convinto per tanti motivi. Sapevamo che non fosse un attaccante pronto, quindi ha bisogno di lavorare e di fiducia, a fine anno avremo un giocatore pronto per la squadra. Sapevamo che quel ruolo lo possono fare anche Pedro e Felipe Anderson".