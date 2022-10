Luka Romero fa sognare la Lazio: la mossa di Lotito per blindarlo

ROMA - Li esalta, lo vedono come il campione bambino. Vanno pazzi per lui, i laziali. Per Luka Romero , la “pulce” della Lazio. Corsa sfrenata, velocità fulminante, dribbling che ubriaca e spiana. L’entrata in scena con il Midtjylland ha scatenato l’ovazione . Romero compirà 18 anni il 18 novembre. Non ha bisogno di un prima, i tifosi della Lazio sono innamorati del dopo, di ciò che può diventare. Giovedì è entrato e ha fatto i suoi numeri, ha regalato quell’assolo da bambino grande: lottando, sprintando, dando la caccia ad avversari e pallone, soffiandolo a Sisto a metà campo e lanciandosi all’assalto solitario. Il pallone l’ha difeso, gli sono piombati addosso in due. E con un dribbling di tacco, bello e rabbioso, s’è smarcato sontuosamente.

Il contratto

Luka Romero, il regalo più bello e atteso, l’ha fatto ai laziali promettendo di restare. E’ l’amore dei tifosi, impareggiabile altrove, che lo spinge a legarsi professionalmente alla Lazio: «Sì, voglio restare per l’ambiente che mi piace e i compagni che mi aiutano. Sono felice e spero di giocare un po’ di più». Luka è sempre in scadenza nel 2023, la società ha iniziato a muovere i passi necessari per blindarlo. Il diesse Tare lo ha strappato alla concorrenza internazionale nel 2021, negli stessi giorni in cui iniziava l’era Sarri. Romero, da minorenne, ha potuto firmare solo un triennale. Appena compirà 18 anni potrà sottoscrivere contratti più lunghi. Lotito ha una doppia strategia. Il presidente s’è mosso per rinnovare il contratto del diesse Tare (scadenza 2023), la firma potrebbe arrivare entro fine novembre se non prima (fino al 2026). E a Tare, come prima missione, chiede di strappare la firma di Romero. Sono iniziati i primi colloqui con l’agente Ramadani. La Lazio offre un contratto quinquennale al doppio dell’ingaggio. Romero guadagna da big, percepisce 400 mila euro a stagione, con il nuovo accordo potrebbe guadagnare 800 mila euro. Lo stipendio crescerebbe con i bonus ed anche nel corso dei cinque anni. Strappando la firma adesso, il contratto verrebbe depositato a gennaio.

Il futuro

Luka non deve cercarsi un destino, sa già qual è il suo. Ha giocato poco nel primo anno (11 presenze, scampoli di partite). Quest’anno non ha ancora esordito in A, solo in Europa (31’ in campo). «Luka è entrato assatanato, è bello veder entrare un ragazzo con questa determinazione», è stata la proclamazione di Sarri. Romero qualche giorno fa ha confessato tutta la sua voglia di giocare: «Voglio migliorare, mi alleno ogni giorno per questo. Voglio dimostrare di essere pronto». Ha messo massa muscolare nell’ultimo anno, più di 5 chili, è più resistente agli urti, agli scontri. E non ha perso quella sveltezza di gambe e di gioco che lo fa correre nel futuro. E che ai laziali suscita visioni messianiche.