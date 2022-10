Lazio, Immobile in clinica punta il derby: "Speriamo..."

ROMA - Il giorno verità. Ciro Immobile arriva alla Paideia International Hospital per svolgere altri controlli strumentali, un passo decisivo per capire se possa anticipare il rientro e puntare al derby di domenica (ore 18). “Sto bene... il derby domenica? Speriamo…”, la frase detta prima di entrare nella struttura sanitaria. Il bomber della Lazio si è fatto male lo scorso 16 ottobre. Due settimane dall’infortunio alla coscia, una davanti per cercare un recupero miracoloso e mettersi a disposizione di Sarri per la Roma. Ciro ci prova, non molla e spera ancora. Gli ultimi test medici sapranno quantificare, con più certezza, il recupero. Se non dovesse farcela per la stracittadina, in calendario restano le sfide di giovedì 10 novembre (Lazio-Monza) e di domenica 13 (Juve-Lazio) prima della sosta. Settimana cruciale, Sarri aspetta l'ultrabomber dopo aver perso Milinkovic per squalifica.