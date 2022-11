Sarri ha ragione: Lazio presa in giro. Niente da dire, Ceferin?

Maurizio Sarri ha cento volte ragione e ha fatto bene a non mandarlo a dire all'Uefa, a Ceferin, a Feyenoord e agli olandesi. Non ci sono storie: la Lazio è stata presa per i fondelli e con lei lo Sturm Graz e il Midtiylland. Nell'ultima giornata del combattutissimo girone F di Europa League, tutte e quattro le squadre in lizza per la qualificazione dovevano partire nelle medesime condizioni. Invece, il Feyenoord, con l'approvazione di Uefa e KNVB, la federcalcio arancione, ha potuto rinviare la partita con il Cambuur, recuperando energie preziose in vista dello scontro diretto con i biancocelesti. La protesta di Sarri chiama direttamente in causa gli organizzatori dell'Europa League che hanno il dovere di trattare tutti allo stesso modo, soprattutto con i chiari di luna attuali. La prossima settimana, a Nyon, Alexsander Ceferin incontrerà Bernd Reichart, il neo amministratore delegato della società A22 che intende resuscitare la Superlega, cambiandole il nome e, pur di farsi accettare, stravolgendone gli intenti iniziali che puntavano a creare un club di ricconi o ex tali, bontà loro pronti a invitare cinque club a stagione, addirittura a rotazione. Reichart punta al dialogo, anche se premesse sono le peggiori ("La Superlega non è il calcio e non si farà mai", Ceferin dixit). Ribadito una volta di più che la Superlega, così come concepita nel progetto originario, è un oltraggio alla meritocrazia del campo e alla passione dei tifosi, l'Uefa pensi nel frattempo a organizzare bene le sue competizioni e in futuro eviti nuovi pasticciacci all'olandese. Sono indigeribili.