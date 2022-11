Lazio, Sarri: "Testa all'Europa, non penso al derby". Poi la stoccata alla Uefa...

ROTTERDAM - Una settimana fondamentale per la Lazio tra Feyenoord e derby. Ma guai a parlare della sfida con la Roma, prima in Olanda ci si gioca la qualificazione. Poi si penserà a domenica. Maurizio Sarri non vuole distrazioni, chiede il tutto per tutto alla sua squadra. Senza Immobile che forse recupererà per il derby, ma con Milinkovic (squalificato in campionato), proverà vincere e tornare nella Capitale con gli ottavi di Europa League in tasca. In conferenza stampa il tecnico ha commentato il momento e non solo: "Marcos Antonio ha avuto le solite difficoltà dei ragazzi giovani che arrivano nel nostro campionato. Non penso al derby, né alla Salernitana. Bisogna fare la partita al 101% delle possibilità. Le partite se non le aggredisci le subisci. Già è stata fatta una cazzata nell’ultima partita. Non so se il nostro calcio vada in controtendenza con quello italiano. All’Europa ci teniamo e il nostro girone sarà come quello de Tottenham in Champions League, in 90’ da quarti a primo. Domani sarà un su e giù. Nessun calcolo, vogliamo passare il turno da primi. Stop. Poi a fine partita si fanno i conti”.