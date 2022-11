Luis Alberto furioso, la frase urlata a Sarri dopo il cambio nel derby

ROMA - Le sostituzioni non gli sono mai andate troppo a genio e quella nel derby non sembra essere proprio andata giù a Luis Alberto, furioso con Maurizio Sarri quando è stato cambiato nella ripresa del match vinto dai biancocelesti contro la Roma all'Olimpico.

La rabbia del 'Mago'

Con la Lazio già avanti 1-0, lo spagnolo ha accusato un problema al ginocchio al 70' ed è momentaneamente uscito dal campo per essere medicato dallo staff sanitario biancoceleste. Volendosi rendere conto delle sue condizioni, il 'Mago' ha chiesto con ampi gesti al tecnico biancoceleste di aspettare, ma con i giallorossi in forcing per cercare il pareggio Sarri non ha voluto rischiare e ha subito mandato in campo Basic al suo posto. A quel punto è scattata la rabbia di Luis Alberto: "Aspetta un minuto, no?" è la frase che ha urlato il tecnico, prima di dirigersi verso la panchina sbracciando e lamentandosi.