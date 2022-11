Roma-Lazio diretta: squadre in campo per il riscaldamento

Aggiorna

17:25 Roma, anche Wijnaldum allo stadio È arrivato da poco anche Wijnaldum all'Olimpico. Il centrocampista olandese sta recuperando da un grave infortunio e questa sera sarà sugli spalti per supportare i suoi compagni di squadra. Qui il video di J. Aliprandi. Nel frattempo squadre in campo per il riscaldamento.

17:20 Le parole di Cataldi nel pre partita "Serve tutto, in una partita così occorre mettere in campo tattica, tecnica, emozioni, cattiveria. Non è necessario neppure parlare di questa partita, si prepara da se. Chi vive il quotidiano di questa città sa cosa voglia dire questa partita. Dovremo mettere qualcosa in più, non abbiamo l’alibi delle assenze nonostante manchino due elementi fondamentali. Dobbiamo trarre dalle assenze la forza per mettere qualcosa in più, è la partita perfetta per farlo. La fascia al braccio è una responsabilità importante, sono contento e onorato di farlo in una gara simile, cercherò di fare del mio meglio per trasmettere qualcosa in più e cosa voglia dire questa partita per noi”. Queste le parole di Danilo Cataldi a Lazio Style Channel. 17:16 Lazio, Immobile è a disposizione Ciro Immobile non figurava inizialmente nella lista dei convocati, ma lui c'è ed è a disposizione. L'attaccante, con il classico numero 17, è in panchina come dimostra la distinta della formazione ufficiale.

17:15 Roma-Lazio, le formazioni ufficiali delle due squadre ROMA (3-4-2-1) - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.A disp.: Boer, Svilar, Matic, Belotti, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic, Cherubini, Faticanti, El Shaarawy. All. José Mourinho. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Gila, Radu, Kamenovic, Marcos Antonio, Romero, Cancellieri, Immobile, Hysaj, Basic. All. Maurizio Sarri. 17:08 Roma-Lazio, un match ad alta tensione Nell'era dei tre punti a vittoria, la sfida tra Roma e Lazio è quella che ha visto più cartellini rossi in Serie A: 35 espulsioni in 56 incontri - tuttavia c'è stato un solo rosso nelle sei più recenti, ricevuto da Acerbi il 15 maggio 2021. 17:02 Roma, ecco la formazione ufficiale di Mourinho Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Mourinho per il derby: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristant,e Zalewski; Pellegrini, Zaniolo, Abraham. All. Mourinho. 17:00 Roma-Lazio è derby pure... nel parcheggio Curiosa immagine fuori lo stadio Olimpico. I pullman ufficiali di Roma e Lazio parcheggiati vicini come testimonia la foto scattata dai nostri inviati.

16:57 Roma, l'arrivo della squadra e tifosi in delirio Una vera bolgia ha accompagnato l'arrivo del pullman della Roma allo stadio. Tifosi in delirio hanno dato l'ultima carica alla squadra prima di entrare all'Olimpico e prendere posto nei settori. Qui il video di J. Aliprandi. 16:55 Lazio, ecco la formazione ufficiale scelta da Sarri La Lazio giocherà così il derby, questa la formazione ufficiale: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri. 16:50 Roma, due ospiti d'eccezione arrivano all'Olimpico Appena entrati all'Olimpico Antonelli Venditti e Ultimo. I due cantanti, di nota fede giallorossa, assisteranno al derby tra Roma e Lazio in tribuna. Qui il video del loro arrivo. 16:47 Lazio, i numeri degli ultimi derby La Lazio ha vinto gli ultimi due derby di Serie A contro la Roma giocati nel girone d'andata, segnando sempre tre gol: solo una volta i biancocelesti hanno vinto tre sfide consecutive contro i giallorossi nella prima metà di massimo campionato, ma in quell'occasione le sfide non erano in stagioni consecutive (1949/50, 1950/51 e 1952/53). 16:45 I grandi passi in avanti della Roma di Mourinho Tra le prime sette squadre dell’attuale classifica, la squadra più migliorata rispetto alle prime 12 giornate del campionato 21/22 in termini di punti è la Roma di Mourinho: sei punti in più rispetto a un anno fa (25 vs 19). Anche la Lazio ha fatto meglio finora, con tre punti in più (24 vs 21). 16:43 La carica dei tifosi della Lazio fuori l'Olimpico "Chi togliamo alla Roma? Nessuno, li vogliamo tutti in campo". Così i tifosi della Lazio, prima di entrare allo stadio, si preparano al derby che inizierà alle ore 18. Iniziano le file ai tornelli per accedere nei vari settori. Qui il video delle interviste a cura di V. Minutiello.

16:40 I numeri della Roma negli ultimi derby La Roma ha perso solo due delle ultime 24 partite di Serie A contro la Lazio da squadra ospitante (14V, 8N): 1-2 nel marzo 2012 e 1-3 nell'aprile 2017 - i giallorossi hanno ottenuto il successo in quattro delle cinque sfide interne più recenti (1N). 16:37 Lazio, è pronto Luis Alberto A breve usciranno le formazioni ufficiali, ma Maurizio Sarri ha fatto la sua scelta. Tra gli undici titolari, a centrocampo, è pronto a giocare Luis Alberto (con Basic in panchina). Era uno dei dubbi della vigilia con il Mago non al meglio per qualche problemino fisico. Ora il tecnico della Lazio gli chiede di caricarsi la squadra sulle spalle viste anche le assenze pesanti di Milinkovic (squalificato) e Immobile (infortunato). Qui il video dell'inviato Fabrizio Patania. 16:35 Roma, atteso Francesco Totti all'Olimpico Dovrebbe esserci anche l'ex capitano e icona della Roma, Francesco Totti, in tribuna per vedere il derby tra Roma e Lazio. 16:30 Lazio, scelta la maglia per il derby A sorpresa la Lazio non giocherà con la classica divisa biancoceleste, ma con la seconda maglia (ovvero quella bianca con particolari in blu). La scelta è stata anticipata sui canali social della società mentre viene mostrato l'interno degli spogliatoi.

16:25 Roma, Abraham va a caccia di gol Due reti alla Lazio nella prima stagione, ma Abraham vuole sbloccarsi ora. Al momento solo due gol (contro Juve e Empoli) in Serie A. Il derby, per l'inglese, sembra essere l'occasione giusta per aumentare il suo score. Qui l'articolo completo. 16:23 Lazio, Felipe Anderson a caccia del tris Maurizio Sarri si affida ancora una volta a Felipe Anderson falso nove. Tocca di nuovo al brasiliano al centro dell'attacco con Ciro Immobile sempre ai box per infortunio. L'ex Santos ha segnato già due gol in carriera alla Roma e va a caccia del terzo in questo pomeriggio. Qui l'articolo completo. 16:20 Mourinho punta tutto su Ibanez Roger Ibanez l'uomo in più della difesa della Roma. Se Smalling è il capo della linea, il brasiliano nell'ultimo periodo è cresciuto tantissimo. Mourinho non rinuncia mai a lui: ha giocato tutte le partite senza mai essere sostituito. Qui l'articolo completo. 16:18 L'idea pazza di un uomo: va in mezzo ai tifosi della Roma, li insulta e scappa Scena particolare fuori dall'Olimpico. Una persona è andata in mezzo ad un gruppo di tifosi della Roma e ha cominciato ad insultarli per poi scappare via di corsa. Il pubblico gli ha urlato dei cori contro. Qui il video a cura di V. Minutiello. 16:15 Un derby nel derby: Roma-Lazio è anche Zaniolo contro Zaccagni Nicolò si è sbloccato, Mattia ha già segnato 5 gol. Mancini li ha chiamati e puniti, ora li tiene in corsa. I due si sfidano nella partita più sentita e in palio c'è anche la Nazionale. Qui l'articolo completo. 16:12 Roma-Lazio, il derby metafora della vita "Ho letto un titolo che si riferiva a un grande scrittore intellettuale scomparso: Pier Paolo Pasolini. Il titolo diceva: “Pasolini e il calcio, passione di una vita”." Inizia così l'articolo a firma di Maurizio Costanzo sulle pagine del Corriere dello Sport Stadio. Qui l'articolo completo. 16:10 Nesta e un derby tutto da vivere Particolari emozioni, in una giornata come questa, per l'ex capitano della Lazio: Alessandro Nesta. Sempre vicino alla sua squadra del cuore, ai microfoni di Dazn ha confessato dove vedrà il derby: "Lo guarderò a casa...". Clicca qui per l'articolo completo. 16:07 Roma-Lazio, sale l'attesa per il derby: il clima fuori dallo stadio È un derby più unico che mai! Oltre 62 mila presenze sugli spalti e quasi 250 giornalisti tra stampa, radio e tv, che racconteranno la partita in Medio Oriente, Europa, Nord America e Oceania. Lo stadio sarà nuovamente sold-out, e registrerà il più alto in casso di sempre in una stracittadina. Clicca qui per l'articolo completo.