Derby, pagelle Lazio: Pedro non molla mai, Lazzari attento, Marusic di ferro

I giudizi sulla Lazio dopo la vittoria nel derby contro la Roma all'Olimpico.

Sarri (all.) 7,5 Disegna la partita giusta, consegnando il pallone alla Roma e fidandosi dei suoi difensori. La scelta iniziale ricade su Luis Alberto: giusto, perché lo spagnolo aiuta il centrocampo a ragionare. Si gioca, senza paura, i cambi Cancellieri e Romero appena vede Pedro e Zaccagni stravolti. Senza Milinkovic e Immobile, non esisteva altro modo di giocare il derby. Nuovo sorpasso su Mourinho. Lazio da Champions, nessun dubbio. Provedel 7 Due parate, non complicate. Lo salva la traversa su Zaniolo, ma esce diverse volte bene e senza incertezze. Soprattutto gioca 60 palloni con precisione e lucidità. Un registra arretrato aggiunto. Decisivo per questo tipo di partita.

Lazzari 7 Attacca meno del solito, si fa male alla spalla, ma dietro è attento e non si fa mai sorprendere da Zalewski, di solito bravo a saltare i difensori con un tocco. Manuel lo aspetta e rincula, senza concedergli il dribbling. Hysaj (dal 24’ st) 6,5 Solido, senza fronzoli. Difende con cattiveria. Casale 7,5 Partita perfetta. Si esalta nel corpo a corpo con Abraham, non perde mai la linea, eccelle nella lettura tattica: comprende così bene lo sviluppo dell’azione che arriva sempre primo sulla palla nelle situazioni scabrose. Romagnoli 7,5 Un derby così bello, per un laziale cresciuto nella Roma, è da godimento. Alessio riesce a tenere compatta la difesa per 100 minuti. Mai in affanno, anche sotto pressione, quando si tratta di gestire la palla: 8 respinte. Di testa prende un’infinità di palloni.

Marusic 7,5 Scudo umano. Contrasta, non si sottrae al duello. Nella sua zona transitano Karsdorp, Zaniolo, Zalewski, Celik e anche Volpato. Nessuno riesce a passare. Vecino 6,5 Il duello con Cristante è appassionante. Rinuncia ai suoi classici inserimenti. Derby votato al sacrificio. Cataldi 7,5 Sbaglia in uscita i primi due passaggi, ma reagisce subito e sale in cattedra, tirando fuori una prestazione pazzesca per intensità, interdizione, lucidità di pensiero nella distribuzione del pallone. Vince e gioca da capitano. Luis Alberto 6,5 Contributo fondamentale. Il suo palleggio intelligente e preciso, anche sul corto, aiuta la Lazio a respirare. È ordinato, assicurando rientri di posizione. Sbotta a modo suo con Sarri per il cambio, ma zoppica e finisce con la borsa del ghiaccio sul ginocchio: non poteva andare avanti. Basic (dal 26’ st) 6,5 Entra garantendo quanto serve, ovvero corsa e solidità.