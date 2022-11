Lazio, le condizioni di Immobile: ecco quando può rientrare

ROMA - Ciro Immobile pronto al rientro. Ieri i controlli medici effettuati hanno dato l’ok: la lesione muscolare è guarita come già accertato una settimana fa. Il bomber della Lazio prosegue il suo recupero dopo la panchina durante il derby. Punta il Monza, la sfida di giovedì all’Olimpico. Sul suo rientro si deciderà domani, neanche oggi dovrebbe allenarsi con il resto del gruppo che riprenderà i lavori dopo il giorno di riposo. L’attaccante sta meglio e scalpita, non vede l’ora di tornare in campo. Il suo rientro era previsto inizialmente per il 2023, ma ha bruciato le tappe ed eccolo pronto per le ultime due partite dell’anno prima della sosta. Nessuno vuole correre rischi: possibile uno spezzone in campo giovedì, per poi rientrare titolare domenica contro la Juve. Sarri spera. I prossimi due giorni saranno decisivi.