Lazio, la scommessa di Leiva: "E' da Champions League"

ROMA - In estate ha lasciato la Lazio dopo cinque stagioni, ma una parte del suo cuore è rimasta nella capitale. Lucas Leiva continua a seguire con affetto le vicende biancocelesti ed ha approfittato della pausa del campionato per tornare in Italia e andare a trovare i suoi vecchi compagni di squadra. Il centrocampista brasiliano, che ora gioca nel Gremio , si è intrattenuto a Formello ed è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club. "Sono contento per Felipe Anderson, che si è mosso bene in un ruolo diverso. Sono convinto che dopo la sosta, quando tutti torneranno a disposizione, la Lazio potrà fare un fine stagione importante. La fiducia di un allenatore è importantissima. Felipe ha avuto un anno difficile al Porto e da quando è arrivato secondo me merita questi risultati perché sta facendo bene e con Sarri c’è un rapporto importante che lo fa crescere sempre di più".

Leiva su Cataldi e Marcos Antonio

Il suo posto davanti alla difesa è stato preso da Danilo Cataldi. "Deve essere consapevole di essere importante per questa squadra. Ogni anno cresce sempre di più, specie in fase difensiva. Lui è un giocatore che vive l’ambiente, è laziale e questo aspetto è fondamentale. Io sono tornato in Brasile ed è più o meno lo stesso: il Gremio lo sento tanto, è la mia squadra del cuore, ed è lo stesso per Danilo che rappresenta tanto per il popolo laziale". Il centrocampista romano ha superato nelle gerarchie Marcos Antonio, arrivato in estate. "E' giovane, ha caratteristiche diverse dalle mie e arriva da un campionato diverso. Deve stare tranquillo e continuare a lavorare, imparando da Cataldi. Fisicamente deve migliorare, ma sarà una pedina importante per il futuro. Ho saputo che lavora bene, deve continuare serenamente perché l’ambiente Lazio ha aspettative alte". Chiusura dedicata al campionato. "Il Napoli sta facendo cose incredibili, ma le altre sono tutte lì. La Lazio ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Ha avuto crolli in Europa League, ma la squadra è competitiva e i nuovi arrivi si sono inseriti bene. Ha buone possibilità di arrivare in Champions League".