Lazio, Patric pensa già alla ripresa: il messaggio sui social

ROMA - Pedina fondamentale della difesa di Sarri, Patric. Poi nelle ultime partite, per colpa di un problema fisico, è rimasto fuori. In campionato si è fermato lo scorso 10 ottobre contro la Fiorentina. Ha saltato le sei partite in Serie A restanti prima della pausa mondiale. Casale è diventato il titolare accanto a Romagnoli, ma lo spagnolo è già carico per gennaio. Sui social il messaggio per squadra e tifosi: “Sono dispiaciuto per il mio infortunio dell'ultimo mese, ma sono molto felice per la grandissima prima parte di stagione della mia squadra!! Ci vediamo a gennaio, più forti di prima!". Il 4 gennaio si riparte da Lecce. Patric vuole esserci.