Lazio, De Zerbi su Marcos Antonio: “Ecco perché non trova spazio”

ROMA - Marcos Antonio non è ancora riuscito a prendersi la Lazio. Danilo Cataldi, in regia, è cresciuto tantissimo al suo secondo anno con Maurizio Sarri. L’ex Primavera è il titolare, mentre il brasiliano fatica ancora. Roberto De Zerbi, ex allenatore dello Shakhar che in Ucraina ha allenato e lanciato Marcos, ha detto la sua ai microfoni di Sportitalia: “Marcos Antonio ha bisogno di tempo e deve capire al meglio l’idea di Sarri sia offensiva che difensive. Il fatto è che davanti ha un giocatore che è un altro mio pupillo: Danilo Cataldi. Con me a Benevento ha fatto bene e ora è diventato un giocatore vero. Però credo che Marcos Antonio si prenderà lo spazio giusto perché lo reputo un brasiliano con la testa da tedesco per quanto è professionale nella vita di tutti i giorni”.