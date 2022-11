Lazio, il programma per l’inverno: ecco quanto durerà la vacanza

ROMA - Le vacanze d’inverno in casa Lazio sono iniziate. Ieri ultimi allenamenti e festa per il compleanno di Luka Romero, poi tutti a casa. Undici giorni di relax, la ripresa a Formello è fissata per il 29 novembre. Straordinari solo per Vecino e Milinkovic, impegnati al Mondiale con Uruguay e Serbia. Per gli altri un periodo di riposo da passare in casa o in qualche meta esotica. Da fine mese poi, inizierà la preparazione per gennaio. Situazione mai vista, tutta da scoprire. La Lazio non ha ancora comunicato se svolgerà il ritiro dentro il centro sportivo o da qualche altra parte. Ci sarà il tempo per i recuperi di Lazzari, Zaccagni e Patric. I primi due entrambi ai box per degli acciacchi al polpaccio. Il difensore è in Spagna per curare in maniera definitiva l’infiammazione al ginocchio.