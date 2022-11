Lazio, Immobile e gli impegni in famiglia: da Babbo Natale alla vita da zio

ROMA - Il Natale a casa Immobile è una cosa seria, anzi, serissima. Da una settimana la casa è già addobbata, il bomber della Lazio insieme alla moglie Jessica hanno allestito il tutto tra albero natalizio, trenini, giostre e ghirlande. E ieri, in compagnia dei loro figli, sono andati in visita al Regno di Babbo Natale a Vetralla. Jessica va matta per le ambientazioni natalizie e Ciro, da buon marito, la accontenta sempre. L’attaccante biancoceleste si è fermato anche con i tifosi tra foto e autografi. Ha messo la sua firma anche su una pallina della Lazio che rimarrà appesa all’albero del villaggio. E poi tutti a casa per le presentazione del nuovo ‘nipotino’. Mattia Zaccagni e Chiara Nasti hanno incontrato gli Immobile. Foto di zio Ciro con il piccolo Thiago e tanti sorrisi. Il feeling tra i due giocatori laziali è forte anche fuori dal campo.