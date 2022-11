Lazio, le vacanze spagnole di Luis Alberto tra mercato e relax

MADRID - Dieci giorni di riposo per la Lazio, la ripresa degli allenamenti è prevista per il 29 novembre. Tanti i giocatori biancocelesti che ne hanno approfittato per partire: qualcuno ha scelto mete esotiche, altri un semplice giro nel proprio Paese. Luis Alberto è tornato in Spagna: prima Barcellona, poi Madrid. Probabile che nel tour ci sia anche Siviglia, casa sua, magari come ultima tappa. Con tutta la famiglia, ieri a cena, ha incontrato l’ex compagno Pepe Reina. Chissà se il Mago della Lazio, in questi giorni di riposo in Spagna, pensa pure al mercato. A gennaio potrebbe essere arrivato il momento di salutare. Il feeling con Sarri è ai minimi. Proprio la Spagna potrebbe essere la sua prossima destinazione.