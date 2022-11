Lazio, scatta la ripresa: Sarri ha dato appuntamento alla squadra

FORMELLO - Il centro sportivo della Lazio sta per riaprire i battenti per la prima squadra. Maurizio Sarri ha fissato la ripresa degli allenamenti a mercoledì. I giocatori non impegnati al Mondiale, dopo i 10 giorni di vacanza passati in mete esotiche e nella Capitale (come nei casi dei neo papà Immobile e Zaccagni), richiamati per iniziare la preparazione invernale. Ancora da capire se ci sarà o meno il ritiro in Turchia, altrimenti si lavorerà per tutto il mese di dicembre dentro Formello. Previste anche delle amichevoli per ritrovare ritmo in vista del match del 4 gennaio con il Lecce. Capitolo infermeria: Lazzari, Zaccagni, Patric e Immobile sono tutti recuperati. Assenti perché impegnati in Qatar, Milinkovic e Vecino.