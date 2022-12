Lazio, via ai test: Immobile è già in forma top

ROMA - Test, cuore e gambe. Si è riattivata la macchina Immobile: subito sprintante, le serrande dell'infermeria si sono chiuse alle sue spalle. Il periodo ai box è già un lontano ricordo. Altro che ripresa graduale, Ciro ha sorpreso per come è ripartito. Dati più che confortanti, tra i migliori in assoluto dell'intera rosa, ieri riabbracciata da Sarri a Formello dopo i giorni di riposo concessi. I calciatori hanno avuto 9 ore a disposizione (dalle 10 alle 19) per arrivare nel centro sportivo e svolgere i test programmati: il bomber biancoceleste, appena smaltito l'infortunio, ha lasciato a bocca aperta. Si è ripresentato al top. Valutazioni sulla forza isometrica e il test di Mognoni, 6 minuti di corsa continua a una velocità costante di 13,5 km/h. Serve a valutare il lattato, la fatica accumulata al termine del lavoro atletico svolto: Immobile ha sbalordito, è risultato immediatamente tra i giocatori più in forma.

Sorpresa Un mese per tornare al massimo e riprendersi l'attacco della Lazio, lasciato a Felipe Anderson nella versione falso nueve nelle partite vissute da fuori a causa del doppio stop muscolare. La lesione al bicicite femorale sinistro (tra primo e secondo grado) rimediata contro l'Udinese il 16 ottobre scorso, poi la frenata alla vigilia della trasferta con la Juventus per colpa dell'affaticamento alla coscia destra. Immobile, anima e gol della squadra, prepara un rientro coi fiocchi per gennaio, alla ripresa del campionato. La sosta può giovare e dargli tutto il tempo necessario per recuperare le energie. La condizione, stando ai dati raccolti ieri, è confortante fin dal principio della preparazione invernale.

Ripresa "Torniamo al lavoro", ha scritto la Lazio sui social postando le foto dei calciatori impegnati nelle esercitazioni durante la giornata di ieri. Luis Alberto sul tapis-roulant, Cataldi sulla cyclette, il baby Romero sul tappetino elastico. Staff tecnico costretto alla lunga, sfruttata anche l'Isokinetic (con il dottor D'Orsi nel centro sportivo di Formello) come avviene ogni estate prima del ritiro ad Auronzo. Oggi si andrà avanti con i test cardiopolmonari, per domani e sabato fissate invece due doppie sedute. Singola per domenica. A breve riapparirà finalmente il pallone, il tecnico Maurizio Sarri tornerà ad addestrare i calciatori anche dal punto di vista tattico.