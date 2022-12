Lazio, Giordano vota l’ex Roma Pellegrini: “È tremendo”

ROMA - Luca Pellegrini in orbita Lazio. Il terzino sinistro di proprietà della Juve e oggi in prestito all’Eintracht Francoforte sarebbe finito nella lista possibili acquisti per gennaio. Classe 1999, cresciuto nel settore giovanile della Roma, poi nel 2019 è finito in bianconero nella trattava per l’acquisto di Spinazzola. Ai microfoni di Radiosei, l’ex bomber biancoceleste Bruno Giordano, ha detto la sua sul ragazzo: “Mi aspettavo una carriera più importante. Ha tutto, tecnica, corsa e capacità di crossare. Ha avuto vari infortuni, io lo conosco bene, l’ho seguito fin da giovanissimo. A livello esplosivo è tremendo, difficilmente gli stai dietro. Per sei mesi ci penserei, anche perché se fa bene potresti riscattarlo, altrimenti puoi fare scelte diverse. Una possibilità gliela darei, ha tante capacità ancora inespresse”.