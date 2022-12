Lazio, Pellegrini nuova idea a sinistra

Un'idea nuova per la fascia sinistra, un nome che intriga la Lazio. A Formello è stata recapitata la candidatura di Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus, quest'anno in prestito all'Eintracht Francoforte. Classe 1999, cresciuto nel settore giovanile della Roma , il suo cartellino nel 2019 era finito nella trattativa per l'acquisto di Spinazzola da parte dei giallorossi. In Serie A ha vissuto altre due esperienze in prestito al Cagliari e al Genoa . Il 23enne è stato proposto dal suo agente Enzo Raiola , è un'opzione che il club biancoceleste tiene in considerazione più per giugno che per gennaio. Calciatore giovane, eppure già con 89 presenze tra i professionisti. Il profilo piace a Sarri , avrebbe le caratteristiche giuste per regalare un'opzione aggiuntiva sulla corsia mancina, dove è stato spremuto Marusic nella prima parte di stagione. Radu impiegato con il contagocce (67 minuti in Europa League), Kamenovic non ha nemmeno esordito e cerca una soluzione altrove nella sessione invernale.

Parisi

Pellegrini, da agosto a novembre 2022, ha totalizzato 14 apparizioni tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania. Il desiderio in vista del futuro è comunque quello di tornare in Italia in un club di livello. Alla Juve, nonostante le 21 gare complessive disputate nella scorsa stagione, ha trovato la strada sbarrata. Concorrenza serrata. Un accordo in vista del futuro farebbe comodo al giocatore e alla Lazio. Che intanto continua a osservare con particolare interesse Parisi dell'Empoli: costa intorno ai 15 milioni di euro, è un'altra pista per l'estate. Si sta confermando nella Serie A in corso, a gennaio non verrà sacrificato dai toscani, di cui è un titolare inamovibile. Più fattibile Valeri della Cremonese, classe 1998, tifoso laziale dichiarato.

Voci

Dalla Germania, intanto, è stato accostato Nico Schulz del Borussia Dortmund. Classe 1993, compirà 30 anni ad aprile. La carta d'identità non corrisponde all'identikit puntato. È ai margini del progetto, secondo la Bild la Lazio avrebbe manifestato il proprio interesse. È un nome che ritorna, qualche mese fa erano piovute solo smentite da Formello. A prescindere, rimane una pista complicatissima: ingaggio altissimo, 6 milioni di euro a stagione, servirebbe una grossa collaborazione da parte dei tedeschi. Il terzino, in più, in estate era stato indagato per violenza domestica. Rischia di non rispecchiare neanche uno dei parametri invocati e ripetuti da Lotito.