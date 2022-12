Lazio, Sarri: "Mai visto una squadra allenarsi così. Sulle condizioni di Milinkovic..."

ROMA - Ritiro turco iniziato nei migliori dei modi per la Lazio. Subito una vittoria nel primo test amichevole disputato contro il Galatasaray. Un 2-1 in rimonta che ha dato ottime risposte a Maurizio Sarri dopo i giorni di lavoro svolti a Formello. La pausa per il Mondiale ha stravolto la stagione che ripartirà ufficialmente il prossimo 4 gennaio, ma il tecnico continua a spingere forte il piede sull'acceleratore per archiviare la fase due della preparazione nel migliore dei modi: “La partita è stata buona contro una squadra tecnica. Era un match dopo tanto tempo senza attività agonistica, dunque la sensazione è che il lavoro fatto stia venendo bene. L’obiettivo è fare una buona prestazione anche nella prossima amichevole. Devo dire che i ragazzi hanno fatto dieci giorni a Formello con un livello di entusiasmo e partecipazione che ha trasportato lo staff. Raramento ho visto una squadra allenarsi così bene lontano da competizioni ufficiali. Siamo contenti del lavoro e del clima che c’è intorno allo sport", le parole dell'allenatore a Lazio Style Channel. Poi ha concluso: "Vecino è tornato dal Mondiale moralmente deluso, ma in condizioni fisiche buone. Milinkovic invece ha un problema alla caviglia e lo fa lavorare poco. Vediamo quanti giorni ha bisogno per tornare ad allenarsi, spero il meno possibile".