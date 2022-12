Lazio, Milinkovic allarma Sarri: ecco come sta

ROMA - “Ha un problema alla caviglia che lo costringe a lavorare poco. L'obiettivo adesso è metterlo nelle condizioni di allenarsi al meglio. Vediamo quanti giorni ci vorranno, spero il meno possibile”. Maurizio Sarri alla radio della Lazio ha parlato così sulle condizioni di Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente è tornato in biancoceleste con un piccolo infortunio. Botta contro la Juventus all’ultima partita prima del Mondiale. Poi altro contrasto duro e doloroso con Casemiro nel match in Qatar contro il Brasile. In Turchia con il resto del gruppo non si allena ancora al massimo e va avanti nella sua preparazione con prudenza.

Il piano recupero

Lo staff medico non vuole accelerare nel recupero, sarebbe inutile visto che il primo impegno ufficiale è datato 4 gennaio. Venti giorni per tornare al meglio delle condizioni. Possibile pure che Sarri gli conceda uno spezzone di partita nella seconda (e ultima) amichevole in terra turca (domani contro l’Hatayspor). Altrimenti riassaggerà il campo nel test che verrà disputato in Spagna prima di Natale. In vista della ripartenza della stagione nessuna preoccupazione. Milinkovic non vede l’ora di tornare al centro della Lazio.