Lazio, Sarri e il bilancio sul ritiro: “Trasportato dalla squadra”

ROMA - La Lazio torna a casa dopo i cinque giorni in Turchia e due amichevoli vinte. La preparazione invernale va avanti a gonfie vele e Maurizio Sarri, dopo il 5-2 all’Hatayspor, ha detto la sua sul momento della squadra: “Abbiamo fatto due buone gare con un carico di lavoro pesante. L’ultima è stata una partita discreta contro una squadra fisicamente più avanti di noi, sono soddisfatto anche se ci sono da limare due-tre errori difensivi. I ragazzi dal primo dicembre a oggi hanno fatto un grande lavoro con applicazione e entusiasmo. Sono stato io a essere trasportato da loro e non il contrario. Questo mi dà più soddisfazione dell'aspetto tecnico". Ora il rientro a Roma e altre sedute di allenamento per arrivare al meglio al 4 gennaio, giorno ufficiale della ripresa della stagione. Si giocherà contro il Lecce, la Lazio vuole ripartire con la marcia inserita.