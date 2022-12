Lazio, scatta la fase tre della preparazione: tutto il programma

ROMA - In mattinata l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, poi nel pomeriggio tutti in campo. La Lazio inizia la fase tre della preparazione. Dagli allenamenti a Formello al ritiro in Turchia. Dopo un po’ di riposo si riparte nel centro sportivo nel pomeriggio. Si lavorerà anche martedì mattina, in serata è prevista la cena di Natale in un famoso hotel di Monte Mario.