Lazio, Luis Alberto indeciso: a gennaio si decide il suo futuro

Impegno

Luis Alberto non ha saltato un allenamento di questa pausa, la stessa cosa - fatta eccezione per Cataldi - non possono dirla gli altri centrocampisti della rosa. Chi per il Mondiale (concluso da Milinkovic e Vecino nella fase a gironi), chi per sintomi influenzali (Marcos Antonio e Basic). In questo periodo nessun confronto con Sarri, la cui convivenza andrà certificata una volta ripartiti gli impegni che contano, con i punti in palio e tutti i giocatori a disposizione. Lotito spera in una gestione oculata da parte dell'allenatore biancoceleste, una risorsa del genere non può essere sprecata, è il pensiero comune che ricorre nelle menti di ogni laziale quando lo spagnolo si mette in tiro muscolarmente e soprattutto mentalmente. I buoni presupposti, comunque, non possono essere cancellati al primo match con Luis Alberto escluso, spesso è successo per motivi tattici e di equilibrio.

Motivazioni

Un Mago ispirato come quello visto durante la preparazione-bis non può mai considerarsi di troppo. La volata Champions passa pure per le sue invenzioni e la sua partecipazione al progetto. I primi mesi di campionato sono stati turbolenti. Dagli ingressi in corsa con un impatto favorevole sulle partite - ha siglato i suoi 3 gol in Serie A entrando sempre dalla panchina contro Inter, Verona e Fiorentina - si è passati ai malumori per le continue esclusioni dal blocco iniziale. Nelle ultime 7 gare di campionato in 2 occasioni non è stato proprio utilizzato, da titolare ne ha giocate soltanto 2, contro la Salernitana per la diffida di Milinkovic e contro la Roma per la successiva squalifica del Sergente.