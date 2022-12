Lazio in festa per Enrico Lotito: gli auguri della società

ROMA - Lazio in festa da ieri sera. Prima la cena di Natale, poi il compleanno di Enrico Lotito, figlio del patron. La società con un comunicato gli ha fatto gli auguri: “Tanti auguri di buon compleanno a Enrico Lotito, Direttore Generale del Settore Giovanile maschile e della Lazio Women”. Enrico è da tempo nei ranghi dirigenziali della società. Gli è stato affidato il Settore Giovanile maschile e la Lazio Women. Due progetti interessanti, in crescita, su cui papà Claudio ci punta molto. I baby biancocelesti, in Primavera 2, hanno finalmente ingranato la marcia per tornare a giocare nella prima divisione giovanile. Dopo un inizio difficoltoso i risultati stanno arrivando. Seconda posizione in classifica e tanta voglia di tornare tra le big. A Enrico Lotito il compito di riuscire nell’impresa.