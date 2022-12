Cena Lazio, la diretta: c'è Lotito, assenti Luis Alberto e Zaccagni

Non c'è Luis Alberto . Lo spagnolo figura tra gli assenti all'evento natalizio firmato dalla Lazio (lutto in famiglia). Non si è visto nemmeno Zaccagni: febbre e a casa.

La cena è iniziata. Il menu prevede carpaccio di Fassona con funghi marinati come antipasto. Come primo piatto gnocchetti di patate con ragù di carni bianche e chips di pecorino. Il secondo è un filetto di manzo brasato al Nobile di Montepulciano con patate arrosto e radicchio balsamico. Si finisce in bellezza con il tiramisù. Nella terrazza dell'hotel intanto, va in scena un piccolo spettacolo pirotecnico mentre nella sala suona l'inno della Lazio.

20:55

Una cena con il mercato sullo sfondo

Chissà se Claudio Lotito e Maurizio Sarri parleranno anche di calciomercato. L'appuntamento a tavola potrebbe sfociare in discorsi di trattative e nomi. In ballo c'è la questione terzino sinistro. Il patron preferirebbe attendere e giocarsi la seconda metà di stagione con gli uomini già presenti in organico. Sarri invece, vorrebbe disporre da subito pure di un esterno difensivo di piede mancino. Si vedrà.

20:30

È il turno di Claudio Lotito

Anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha raggiunto la squadra all'interno dell'Hotel Cavalieri. La cena può avere inizio. Ricco il menu.

20:15

Arrivati i big della rosa. Poco dopo ecco Tare, poi Sarri

Immobile, Milinkovic, Vecino, Provedel. La Lazio è praticamente al completo. In questi minuti è arrivato anche il ds Igli Tare. Poco dopo è il turno di Maurizio Sarri.

20:05

Le vacanze di Natale della Lazio

La squadra, dopo il ritorno dalla Spagna, si allenerà venerdì a Formello. Poi una pausa per le festività che andrà dal 24 al 26 dicembre, con ripresa fissata a martedì 27. Quel giorno la Lazio tornerà alla routine, con l'inizio della preparazione della gara contro il Lecce in programma al Via del Mare mercoledì 4 gennaio alle 16.30.

19:55

Iniziano ad arrivare i calciatori

All'Hotel Rome Cavalieri iniziano ad arrivare i calciatori della Lazio. Pedro tra i primi ad entrare, poi Radu e via via tutti gli altri. Evento blindato e riservatissimo: attese circa 60 persone, non di più.

19:45

Il programma della Lazio

Domani un nuovo allenamento mattutino e a seguire la partenza per la Spagna, dove il giorno dopo si giocherà l'amichevole con l'Almeria (fischio d'inizio alle 18.30 visibile su Sky), ultimo impegno non ufficiale del 2022 e in generale di questa sosta per il Mondiale in Qatar.

La Lazio alla cena di Natale

Allenamento a Formello e poi tutti a cena per scambiarsi gli auguri di Natale e di un felice anno nuovo. La Lazio si ritrova a tavola, in una cena intima, all'Hotel Rome Cavalieri in zona Monte Mario. Staff (tecnici, medici, dirigenti), rosa al completo e ovviamente il patron Claudio Lotito. Un evento unico in una cornice splendida, ma molto più riservato rispetto agli anni passati. Domani c'è la partenza per la Spagna, dove giovedì la squadra di Sarri sfiderà l'Almeria nell'ultima amichevole invernale.

Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria