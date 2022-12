Sarri ha un obiettivo: riportare i big della Lazio al top

ROMA - Le feste di Natale sono alle spalle, per la Lazio di Sarri è il momento di iniziare a fare sul serio. Si torna alla settimana tipo di preparazione per una gara ufficiale. Appuntamento per oggi pomeriggio alle 15 nel centro sportivo di Formello, per smaltire magari qualche piccolo strappo alla regola sulla dieta e cominciare a rimettere la testa sul campionato.

Rosa

Sotto l’albero di Natale il mister biancoceleste troverà la rosa al completo. Già prima della sosta era stato recuperato Zaccagni, frenato per quattro giorni da una sindrome influenzale che gli ha fatto perdere sia la cena di squadra, sia l’ultima amichevole giocata in Spagna con l’Almeria al Power Horse Stadium. Una partita a cui non aveva partecipato nemmeno Hysaj, fermo ai box dal mini-ritiro in Turchia per una contrattura al polpaccio sinistro: aveva affrontato il Galatasaray entrando in corsa, poi aveva saltato i successivi match contro Hatayspor e gli spagnoli. Un’assenza che ha costretto Lazzari e Marusic agli straordinari anche nel periodo senza impegni ufficiali. In un certo senso è stata per loro una preparazione nella preparazione, visto che il trend sarà confermato pure nel corso della seconda metà della stagione. L’ultimo a uscire dall’infermeria è infine Cancellieri, che aveva rimediato una lieve contusione smaltita in questi giorni di pausa. Per il resto Sarri ritroverà in difesa Casale, convocato dal ct Mancini per lo stage con la Nazionale. In sua assenza Patric - che ha assicurato di aver superato i dolori al ginocchio che hanno condizionato il suo rendimento tra ottobre e novembre - ha provato a ribaltare le gerarchie, di sicuro i due si contenderanno il posto sul centro-destra al fianco di Romagnoli nel corso della stagione.