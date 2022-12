Lazio, i tifosi hanno votato il calciatore dell’anno: è Milinkovic

ROMA - In casa Lazio si è concluso il contest per votare il miglior giocatore dell’anno 2022. E per i tifosi, che hanno votato via social, è Sergej Milinkovic-Savic il miglior calciatore di questo anno che si sta per concludere (41% dei voti sono suoi). Con un post la società biancoceleste ha celebrato il Sergente. Un video per raccogliere le migliori giocate, i gol, le esultanze e i momenti super in biancoceleste visti in questi ultimi 365 giorni. I laziali, tra i commenti infiniti, chiedono una sola cosa: “Rimani Sergej”. Tanti gli appelli che si riferiscono ad un possibile addio di uno dei gioielli della Lazio. Contratto in scadenza nel 2024 e a giugno forse, ad un anno da un possibile addio a zero, ci sarà l’ultima possibilità di monetizzare attraverso la sua vendita. Milinkovic non ci pensa ancora, i tifosi invece lo fanno eccome. “Rinnova, ti prego Sergente”, si legge tra i commenti. Chissà tutto può accadere. Sergej rimane al centro della Lazio e nel cuore dei tifosi. Il premio come giocatore dell’anno è l’ennesimo attestato di stima e affetto.