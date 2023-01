Lazio, Luis Alberto scalpita: si allena da solo a Formello per recuperare

Luis Alberto lavora a Formello da solo

Nonostante il giorno di riposo concesso da Sarri a tutto il gruppo (la squadra si ritroverà lunedì per preparare la trasferta di Lecce, in programma mercoledì 4 gennaio), il centrocampista spagnolo si è recato nel quartier generale biancoceleste per lavorare in palestra (nel video lo si vede sulla cyclette) e provare a recuperare il tempo perduto. Al suo fianco, come testimoniato da una storia su Instagram, c'era il preparatore Giuseppe Malizia.