Lazio, le idee di formazione di Sarri contro il Lecce

FORMELLO - Si apre a Lecce il 2023 della Lazio. Prima partita dell’anno dopo un mese e mezzo di stop in uno stadio, quello di Via del Mare, annunciato tutto esaurito. La formazione nella testa di Maurizio Sarri c’è già. Ieri il tecnico ha mischiato un po’ le carte, ma l’undici sembra pronto. In porta scontato l’impiego di Provedel, davanti a lui toccherà a Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Difesa dei titolarissimi.