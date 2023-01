Lecce-Lazio 2-1, le pagelle: Zaccagni c’è, Milinkovic flop

LAZIO Sarri (all.) 5 Il calo atletico o mentale, dopo mezz’ora, è evidente. Forse doveva anticipare i cambi. C’è un limite di cui si parla poco: la Lazio soffre l’aggressività e non riesce più a palleggiare.

Provedel 6

Due parate su Di Francesco, ma la seconda non serve a evitare il pari di Strefezza.

Lazzari 5

Mezz’ora con scatti da fenomeno. Ripresa da incubo. Di Francesco lo fa diventare matto.

Casale 6,5

Vede il movimento di Ciro e lo manda in porta con un lancio in profondità da centrocampista. Bravo anche dietro e il giallo non lo condiziona. Non ha responsabilità sui gol del Lecce.

Romagnoli 5,5

Sembra in ritardo di forma e alla lunga si innervosisce. Non era facile, ma non riesce a rimediare su Colombo.

Marusic 5,5

Mezz’ora piena di contrasti e di contenuti, ma soffre Strefezza e resta a guardarlo quando firma il pari.

Milinkovic 4,5

Un lancio al bacio per Ciro e le combinazioni con Lazzari non lo assolvono. Perde 25 palloni, vince solo 3 duelli su 11. E’ fuori forma, lento e lezioso. Si lamenta a torto per il cambio.

Vecino (17’ st) 5,5

Piatto, ordinario. Come da caratteristiche.

Cataldi 6

Gestisce bene il pallone (un solo errore), si vede anche nell’interdizione. E’ uno dei pochi a metterci cattiveria.

Marcos Antonio (34’ st) 5,5

Aggiunge un briciolo di palleggio, ma è leggerissimo. Friabile.

Basic 5

Si trova sul sinistro il pallone buono per spaccare la porta e chiudere il conto. Lo spara altissimo.

Romero (40’ st) sv

Pedro 5

Sarri lo mette a destra. Si spegne in fretta. Di decisivo c’è il pallone consegnato a Hjuland da cui nasce il pareggio del Lecce.

Felipe Anderson (17’ st) 5

Entra nel momento peggiore. Non sa che fare con la palla e finisce per divorarsi un contropiede che dovrebbe portare la Lazio almeno al tiro.

Immobile 7

Dopo tre mesi di stop, centra subito il bersaglio: 190 gol con la Lazio, 189 in Serie A. Manca poco fa doppietta un attimo dopo. Cos’altro si dovrebbe pretendere da Ciro?

Zaccagni 6

Difende la palla, è incisivo, almeno sino a quando la Lazio gioca.

Cancellieri (34’ st) 5

Non riesce a distendersi. Fa confusione.