Lazio, Luis Alberto: "La fase difensiva? Non parlo altrimenti è un casino..."

REGGIO EMILIA - I complimenti di Sarri sono tutti per Luis Alberto: "Oggi ha giocato la miglior partita da quando sono sulla panchina della Lazio". E il Mago, dopo il match contro il Sassuolo vinto per 2-0, ai microfoni di Sky Sport ha commentato felice: "Se l’ha detto Sarri… (ride, ndr). Oggi ho fatto una buona partita, non so se è la migliore, ma ho fatto bene soprattutto nella fase difensiva, in cui sono migliorato molto. Ora penso a lavorare e pensare match dopo match. Io sto bene dal punto di vista mentale. Gli assist arriveranno, è mancata un po’ di precisione. Non è una cosa importante. Sto lavorando anche di più a casa, mentalmente sto bene e penso si veda in campo. La fase difensiva? Non dico nulla, altrimenti ogni volta che parlo succede un casino (ride, ndr).