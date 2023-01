Lazio, Maximiano e il 'nuovo' debutto: il post ironico sui social

ROMA - Dai cinque minuti contro il Bologna all’esordio, ai novanta, sempre contro i rossoblù, senza subire gol. Luis Maximiano è tornato: il debutto con l’espulsione e il periodo in panchina, lunghissimo, sembrano lontani. Ora il portiere preso in estate per circa 10 milioni di euro torna a sorridere. Il titolare rimane Provedel, ma è pronto a giocarsi altre chance. Su Instagram le sue parole: “Il calcio e la vita ti insegnano ad essere resiliente, paziente e a saper affrontare e superare le difficoltà. Niente nella vita è facile, ma tutto si supera. Felice di giocare a casa, questa volta più di cinque minuti”. La battuta finale, con un bel po’ di autoironia, fa sorridere anche i compagni. Provedel gli dice ‘Bravo!’, Felipe Anderson, Patric e gli altri mandano messaggi di incoraggiamento. In campionato toccherà di nuovo a Provedel. Luis aspetta la Conference League, possibile sua vetrina. É giovane, vuole rilanciarsi. Il periodo più buio è ormai alle spalle.