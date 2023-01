Lazio-Milan, i convocati di Sarri: non c'è Immobile

ROMA - Non c'è Ciro Immobile nella lista dei convocati di Maurizio Sarri in vista di Lazio-Milan (in programma oggi, martedì 24 gennaio, alle ore 20.45) ma non è una sorpresa. L'attaccante e capitano biancoceleste, fermo per un infortunio muscolare, dovrà aspettare ancora un paio di settimane prima di tornare a disposizione e dovrebbe saltare così anche il successivo match di campionato contro la Fiorentina e (il 29 gennaio, ancora in casa) poi il quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus a Torino (in programma il 2 febbrario). Sono 23 intanto i calciatori inseriti dall'allenatore biancoceleste nella lista diramata a poche ore dal big match dell'Olimpico, posticipo della 19ª giornata di Serie A.