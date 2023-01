Lazio, difesa super: i numeri rispetto alla passata stagione

ROMA - La Lazio chiude il girone d’andata con il terzo posto e la seconda miglior difesa. La solidità del reparto arretrato risalta all’occhio dopo la valanga di gol presi nella passata stagione. Sono cambiati gli interpreti, è cambiata la mentalità. Maurizio Sarri ha trovato finalmente la chiave per chiudere la porta. Solo il Napoli ha incassato di meno con appena 14 gol rispetto ai 15 dei biancocelesti. E con il Milan è arrivato l’undicesimo cleansheet in campionato. Numeri importanti.

Il confronto

Statistiche alla mano, rispetto alla scorsa stagione, la Lazio è migliorata tantissimo in difesa. A questo punto del campionato i biancocelesti avevano incassato 34 gol contro i 16 di oggi. A fine stagione furono addirittura 58 le reti subite. Sarri ha lavorato tanto sulla retroguardia e sulla mentalità dell’intera squadra: tutti fanno tutto, tutti aiutano e coprono. Poi ci sono Provedel, Romagnoli e Casale, nuovi acquisti che insieme fanno un muro. La solidità dopo mesi di duro lavoro c’è e si vede. Continuare così sarà un imperativo per puntare in alto.