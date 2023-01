Lazio, finito il riposo: Sarri inizia a pensare alla Fiorentina

FORMELLO - Finita l’euforia post Milan, ora la Lazio inizia a pensare alla Fiorentina, match in programma domenica alle ore 18. Ieri giorno di riposo, oggi si riparte. Maurizio Sarri è pronto a puntare sempre al tridente delle meraviglie: Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Immobile non è ancora pronto, cercherà di recuperare per i quarti di Coppa Italia, giovedì 2 all’Allianz con la Juve.