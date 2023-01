La Lazio onora la Giornata della Memoria: il comunicato

ROMA - La Lazio onora la Giornata della Memoria. Dopo il Napoli, anche il club biancoceleste con un comunicato ha voluto ricordare tutte le vittime della Shoah: “La Società Sportiva Lazio, Ente Morale, ricorda con commozione e onora la Memoria dei bambini, delle donne e degli uomini perseguitati della Shoah e vittime dell'odio. Non verranno mai dimenticati e continueremo a sentirli presenti, vivi, in ogni singolo istante, impegnandoci concretamente per dare luce alla Memoria e spegnere l’odio e la discriminazione in tutte le forme ottuse e violente in cui si manifestano ancora, ogni giorno”. Il 27 gennaio è una giornata onorata in tutto il mondo. Anche il mondo del calcio si unisce.