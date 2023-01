Lazio, è tornato Immobile: ora vuole la Fiorentina

FORMELLO - Ciro Immobile è tornato. Il problema muscolare alla coscia è passato, oggi si è allenato con il resto della squadra saltando solo il riscaldamento (fatto a parte con Vecino) e la partitella finale. Segnali più che positivi, ma resta la via della prudenza. Difficile vederlo in campo contro la Fiorentina domenica alle 18 all’Olimpico, il bomber della Lazio farà di tutto per entrare almeno nell’elenco dei convocati. Nel tridente avanti con Pedro e Zaccagni a supporto di Felipe Anderson.

Ok Patric, pronto Hysaj

Patric ieri si era fermato in anticipo, oggi ha svolto tutto l’allenamento. Nessun problema per lui. In difesa confermata la coppia dei centrali Casale-Romagnoli, sulla fascia sinistra possibile turno di riposo per Marusic. Hysaj è pronto con Lazzari a destra. Il centrocampo non si tocca: Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto titolari. Problemi per Radu: in attesa dei controlli resterà fuori per un po'.