Lazio, Pellegrini in Paideia per le visite mediche

ROMA - Tutto in poche ore, Luca Pellegrini inizia la sua avventura alla Lazio. Ieri sera lo sbarco nella Capitale con un volo da Francoforte. Trattativa chiusa con il contratto depositato poco prima delle 19. Le sue prime parole da laziale e in mattinata le visite mediche. Alle 8 in punto eccolo arrivare alla clinica Paideia per svolgere i test di idoneità. La sua è una giornata lunga e piena di emozioni. Subito a Formello per il primo allenamento sotto il comando di Maurizio Sarri. Entrerà nei convocati per il match tra Juve e Lazio di giovedì sera per la Coppa Italia. “Sono molto felice di essere arrivato nella squadra del mio cuore, non vedo l’ora di abbracciarvi tutti”, le sue parole a Fiumicino. Avventura iniziata con tanti sorrisi e dichiarazioni d’amore.