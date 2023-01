Lazio, è fatta per Pellegrini: arriva in prestito dalla Juve

ROMA - Nell'ultimo e frenetico giorno di mercato arriva finalmente il colpo della Lazio , che è riuscita finalmente a chiudere per Luca Pellegrini . Il terzino sinistro, obiettivo di mercato dei biancocelesti da tempo, si è tagliato parte dell'ingaggio per arrivare all'accordo. Pellegrini andrà dunque a rinforzare la squadra di Sarri .

Lazio-Pellegrini, i tifosi: “Torna a casa, ti aspettiamo"

Pellegrini alla Lazio, i dettagli

Lazio e Juve (propietaria del cartellino del giocatore) hanno trovato un accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. In queste ore il club bianconero sta lavorando per risolvere il precedente prestito di Pellegrini, ovvero quello all'Eintracht Francoforte. Pellegrini rientrerà dunque alla Juve, per poi essere girato nuovamente stavolta alla Lazio, molto attiva in queste ultime ore di calciomercato.